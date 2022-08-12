Более 100 горняков оказались заблокированы в обесточенной из-за удара ВСУ шахте

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) снова обесточена шахта им. Засядько, под землей находятся 109 человек. Об этом он написал в своем Telegram-канале 12 августа.

«В 08:30 (совпадает с мск) обесточена шахта им. Засядько. Под землей находятся 109 человек», — говорится в сообщении.

Накануне вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили обстрел Донецка, из-за чего шахта им. Засядько была обесточена. В результате под землей находились 29 горняков. Кроме того, без напряжения осталась донецкая шахта им. Горького, в которой были четыре человека. Работников эвакуировали.

10 августа сообщалось об обстреле территории Донецкого пивоваренного завода и утечки аммиака на предприятии. Минобороны России назвало такую атаку ВСУ терроризмом.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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