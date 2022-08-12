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Немецкий чиновник Крамер допустил протесты и попытку госпереворота в ФРГ

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Зимой в Германии могут начаться массовые протесты и беспорядки из-за роста цен, напряженности и агрессивных настроений. Об этом 10 августа заявил глава тюрингского ведомства по охране конституции Штефан Крамер в интервью телеканалу ZDF.

С газа на газ: в Германии опасаются полной остановки «Северного потока»
Берлин надеется, что возврат турбины из Канады поможет возобновить поставки российского топлива в полном объеме

Чиновник также допустил проявление терроризма с целью совершения государственного переворота.

«И украинский конфликт, и экономический экзистенциальный страх в связи с энергетическим кризисом, и общее недовольство всем и всеми играют всё большую роль», — сказал он.

Ранее, 9 августа, представители немецких политических партий в беседе с газетой Süddeutsche Zeitung заявили, что отказ от «Северного потока – 2» может побудить людей к массовым протестам. Политики сошлись во мнении, что необходимо запустить российский газопровод из-за повышения цен на топливо, что в свою очередь создает проблемы для производства. Авторы статьи признали, что представители самых разных политических и экономических течений в Германии имеют общие взгляды на ситуацию с «Северным потоком – 2».

В тот же день Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) отметило, что прокачка газа по трубопроводу «Северный поток» составляет около 20% от максимальной мощности. Агентство сообщило, что общий уровень заполнения газохранилищ в Германии достигает 72,64%, а энергобезопасность Германии гарантирована, однако добавило, что ситуация напряженная и нельзя исключать ее дальнейшего ухудшения.

Тогда же глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер призвал европейские страны экономить газ для стабилизации цены. По его оценке, чтобы страны Европы смогли пережить осень и зиму, потребление газа необходимо сократить на 20%.

3 августа Тино Хрупалла также призвал начать поставки газа из России в Германию по «Северному потоку . По словам политика, запуск газопровода позволил бы избежать энергетического кризиса, который способен спровоцировать народные волнения в стране. Помимо этого он призвал Берлин отказаться от «бессмысленной санкционной политики» против России, чтобы избежать энергетической катастрофы.

Однако действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею использования СП-2 для обеспечения газом Европейского союза.

Поставки газа по «Северному потоку» снизились из-за проблем с возвращением турбины, которые возникли в результате антироссийских санкций. После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона пошла навстречу и вернула оборудование, однако до сих пор оно не доставлено на распределительную станцию «Портовая» в РФ.

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