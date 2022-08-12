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Мать изъятых детей в Испании рассказала о фальсификации документов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Мать изъятых в Испании детей, россиянка Елена Ланг рассказала «Известиям» о фальсификации документов со стороны органов опеки европейской страны.

О том, что соцслужбы Испании забрали двух несовершеннолетних детей у россиянки, 10 августа сообщили в генконсульстве РФ в Барселоне. По информации российской дипмиссии, соцслужбы изъяли двух девочек без предварительного уведомления родителей. Детей забрали 17 июня.

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«К сожалению, в Испании существует фальсификация документов, которой занимаются непосредственно органы опеки. Например, в документах подделано, что у детей национальность испанская, хотя всем прекрасно известно, что у них национальность российская и швейцарская. Также был подделан номер испанского паспорта», — сказала она, уточнив, что органы опеки передали в суд документы с ложной информацией.

Она рассказала, что ждет дату суда, затем будет проведено расследование в отношении родителей.

«Мы не хотим находиться в правовом русле испанского законодательства, потому что это полностью коррумпированное законодательство. Мы не граждане Испании, находились там временно. Хотелось, чтобы наше дело рассматривалось в юрисдикции Швейцарии или Российской Федерации», — подчеркнула она.

По ее словам, чтобы это произошло, необходимо, чтобы посольства или консульства стран заявили права на своих граждан.

В настоящее время россиянка ждет личную встречу с детьми, которая назначена на 18 августа. Ланг отметила, что она состоится в «тюремном отстойнике» при надзирателях. При этом родителям запрещено передавать дочерям одежду и продукты питания.

Две недели назад она поговорила с детьми по видеосвязи и заметила, как дочери изменились.

«Дети были напуганы и рассказывали страшные вещи. Что там, где их содержат, есть тараканы, что их не кормят или заставляют есть продукты, которые вредны им для здоровья», — добавила она.

Она обратила внимание, что никто из представителей соцслужб или правоохранителей за все время с момента изъятия детей ни разу не прибыл с проверкой в дом, где жили девочки. Также россиянка подчеркнула, что до произошедшего дети были в полном порядке.

Как рассказал «Известиями» ее адвокат Мигель Родриго 12 августа, причиной случившегося стала ложь о ней, ее семье. По его словам, директор школы написала ложный донос, в котором описала якобы очень тяжкие преступления Ланг. Она сообщила, что дети жили практически беспризорниками и, что они якобы не являются родными детьми Ланг.

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