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Постпред Небензя: в случае ухода российских военных с ЗАЭС Киев может устроить провокацию

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Те, кто предлагает вывод российских войск с территории Запорожской АЭС (ЗАЭС), должны отдавать себе отчет в последствиях того, что объект останется без защиты и может быть использован Киевом для провокаций. Об этом 11 августа заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя.

«Российские военные обеспечивают охрану атомной электростанции, день за днем отражая атаки киевского режима на этот ядерный объект, как я уже сказал, в слаженной координации с персоналом станции», — приводятся его слова в стенограмме, опубликованной на сайте российского постпредства.

Ядерный срыв: чем грозят обстрелы ВФУ Запорожской АЭС
В результате очередной атаки повреждена высоковольтная линия «Каховская»

Небензя сообщил, что благодаря Вооруженным силам РФ удается защитить объекты АЭС и отметил, что обстрелы электростанции со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) всё больше приближают мир к ядерной катастрофе.

«Происходящее в эти дни на ЗАЭС – кульминация преступных действий киевского режима против ядерной инфраструктуры и персонала, обслуживающего эти объекты, которые на протяжении месяцев оставались без какой-либо международной реакции», — подчеркнул дипломат.

По его словам, российская сторона рассчитыват, что визит экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС состоится в скором времени.

«Со своей стороны, готовы оказать максимально возможное содействие в решении всех организационных вопросов»,— добавил Небензя.

Территория Запорожской АЭС неоднократно подвергалась обстрелу. Так, накануне Минобороны РФ сообщило, что артиллерия ВФУ совершила атаку на объект, в результате чего была частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 8 августа заявила, что сложившаяся ситуация вокруг объекта с каждым днем становится опаснее. В тот же день генсек ООН Антониу Гутерриш выразил надежду от лица организации, что атаки на электростанцию прекратятся, в таком случае МАГАТЭ сможет получить доступ на АЭС.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев 11 августа обвинил Украину в ядерном терроризме из-за атаки на АЭС. Он подчеркнул, что такие действия могут привести к катастрофе, по масштабам намного превышающей аварию на Чернобыльской АЭС.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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