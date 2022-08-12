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Крупнейший крематорий Германии начал круглосуточно работать для экономии газа

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Фото: Global Look press/Thomas Frey
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Крупнейший крематорий Германии Rhein-Taunus в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия начал работать круглосуточно, чтобы сэкономить газ. Об этом 9 августа рассказал управляющий Карл-Хайнц Кёнсген в беседе с изданием Bild.

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«Наши сотрудники отнеслись к этому с пониманием и приняли новый график. Нам было важно уже сейчас обеспечить нашу работоспособность без использования газа», — сказал он.

Кёнсген сообщил, что ежедневно в учреждении проводятся до 35 тыс. кремаций. Не прекращать работу печей владельцы решили из-за того, что на их разогрев после остановки уходит много газа для выработки достаточного количества тепла.

Из-за повышения цен на энергоносители было принято решение нагреть шамотные камни один раз в начале августа и поддерживать в печи постоянную температуру в 800 градусов благодаря непрерывному процессу сгорания.

Ранее, 9 августа, Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) отметило, что прокачка газа по трубопроводу «Северный поток» составляет около 20% от максимальной мощности. Агентство сообщило, что общий уровень заполнения газохранилищ в Германии достигает 72,64%, а энергобезопасность Германии гарантирована, однако добавило, что ситуация напряженная и нельзя исключать ее дальнейшего ухудшения.

Тогда же глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер призвал европейские страны экономить газ для стабилизации цены. По его оценке, чтобы страны Европы смогли пережить осень и зиму, потребление газа необходимо сократить на 20%.

29 июля Bloomberg заявило, что цены на электроэнергию в Европе достигли рекордных показателей в июле и будут продолжать увеличиваться. Отмечалось, что базовая стоимость электроэнергии растет из-за экстремальной жары, с которой в настоящее время сталкиваются европейские страны, и перспективы зимнего дефицита голубого топлива.

Поставки газа по «Северному потоку» снизились из-за проблем с возвращением турбины, которые возникли в результате антироссийских санкций. После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона пошла навстречу и вернула оборудование, однако до сих пор оно не доставлено на распределительную станцию «Портовая» в РФ.

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