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В Запорожье заявили о нежелании жителей подконтрольной Киеву части служить в ВСУ

Власти Запорожья: жители подконтрольной Киеву части региона не хотят служить в ВСУ
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Фото: ТАСС/Александр Река
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Жители подконтрольной Киеву части Запорожской области массово не хотят служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и стараются перейти на сторону России. Об этом 12 августа сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Территориальную оборону на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области будут списывать. Запорожцы массово не хотят воевать и всячески стараются перейти на нашу сторону. В Киеве понимают, что оставлять оружие у жителей Запорожской области нельзя, потому что скоро они могут его развернуть в другую сторону», — сказал он «РИА Новости».

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