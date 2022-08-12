«Ростех» создал новый комплекс управления артиллерией «Планшет-М-ИР»

Новый комплекс управления артиллерией «Планшет-М-ИР» создан в России. Об этом 12 августа сообщил первый замгендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

По его словам, новый комплекс размещается в бронеавтомобиле «Атлет». Система автоматизирует управления расчетами РСЗО, артиллерийскими и минометными подразделениями.

«Она создана как более современное продолжение комплекса «Планшет-А», который уже выпускается серийно и имеет массу положительных отзывов», — цитирует Артякова «РИА Новости».

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