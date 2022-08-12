Замглавы «Ростеха» Артяков: в России завершились испытания модернизированной пушки 2С25

Россия завершила государственные испытания модернизированной 125-мм самоходной противотанковой пушки 2С25, она скоро может поступить в вооруженные силы. Об этом 12 августа сообщил первый заместитель генерального директора корпорации «Ростех» Владимир Артяков.

«В ближайшее время мы ожидаем присвоение этому образцу литеры «О1», после чего машина может быть принята на вооружение», — цитирует его «РИА Новости».

По его словам, 2С25 преодолевает водные преграды и при этом ведет стрельбу на плаву. Огневая мощь орудия соответствует танкам Т-80 и Т-90, а подвижность сравнима с боевой машиной десанта БМД-4М и боевой машиной пехоты БМП-3. Конкурентов у 2С25 в мире нет, подчеркнул Артяков.

«Может вести боевые действия и в высокогорье, и в тропическом климате, и в болотистой местности», — приводит слова Артякова «Газета.Ru»

Улучшенная пушка 2С25 представляет собой бронированную гусеничную плавающую машину с мощным артиллерийско-ракетным комплексом и предназначена в первую очередь для подразделений Воздушно-десантных войск России. Ее десантируют с воздуха с экипажем внутри.

Без дозаправки она совершает марши на расстояние до 500 км.

10 августа пресс-служба «Росэлектроники» сообщила, что на международном военно-техническом форуме «Армия-2022» будет представлен новейший комплекс связи для легкого истребителя Су-75 Checkmate. В мае 2022-го глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что серийное производство легкого истребителя Су-75 Checkmate начнется в 2027 году.