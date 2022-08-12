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«Ростех» завершил испытания модернизированного истребителя танков 2С25
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Замглавы «Ростеха» Артяков: в России завершились испытания модернизированной пушки 2С25

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Россия завершила государственные испытания модернизированной 125-мм самоходной противотанковой пушки 2С25, она скоро может поступить в вооруженные силы. Об этом 12 августа сообщил первый заместитель генерального директора корпорации «Ростех» Владимир Артяков.

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«В ближайшее время мы ожидаем присвоение этому образцу литеры «О1», после чего машина может быть принята на вооружение», — цитирует его «РИА Новости».

По его словам, 2С25 преодолевает водные преграды и при этом ведет стрельбу на плаву. Огневая мощь орудия соответствует танкам Т-80 и Т-90, а подвижность сравнима с боевой машиной десанта БМД-4М и боевой машиной пехоты БМП-3. Конкурентов у 2С25 в мире нет, подчеркнул Артяков.

«Может вести боевые действия и в высокогорье, и в тропическом климате, и в болотистой местности», — приводит слова Артякова «Газета.Ru»

Улучшенная пушка 2С25 представляет собой бронированную гусеничную плавающую машину с мощным артиллерийско-ракетным комплексом и предназначена в первую очередь для подразделений Воздушно-десантных войск России. Ее десантируют с воздуха с экипажем внутри.

Без дозаправки она совершает марши на расстояние до 500 км.

10 августа пресс-служба «Росэлектроники» сообщила, что на международном военно-техническом форуме «Армия-2022» будет представлен новейший комплекс связи для легкого истребителя Су-75 Checkmate. В мае 2022-го глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что серийное производство легкого истребителя Су-75 Checkmate начнется в 2027 году.

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