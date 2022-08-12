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Ремонтировавший ноутбук Хантера Байдена мастер сообщил об угрозах ФБР

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Фото: Global Look Press/Democratic National Convention v
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Мастер по ремонту компьютеров Джон Пол Мак Айзек в своей новой книге рассказал об угрозах сотрудников ФБР, запретивших ему рассказывать что-то о ноутбуке сына президента США Джо Байдена Хантера. Отрывок из книги 11 августа опубликовало Daily Mail.

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По его словам, когда сотрудники ФБС пришли к нему за ноутбуком сына президента, они пытались ему угрожать.

«Наш опыт показывает, что с людьми, которые не говорят об этих вещах, ничего не происходит», — заявил один из агентов.

Как рассказал Айзек, он запер дверь после того, как агенты ФБР ушли, и пытался понять, была ли это «прямая угроза» или «слегка завуалированная».

Хантер оставил свой ноутбук в ремонте 12 апреля 2019 года. Сын Байдена пытался восстановить данные с поврежденного устройств.

Мастер обнаружил на устройстве данные в том числе о деятельности Хантера на Украине. Сам сын Байдена за ноутбуком не вернулся.

9 октября 2019 года отец Мака Исаака взял копию жесткого диска, который дал ему сын, чтобы попытаться передать ее ФБР в Нью-Мексико. Местный офис не принял устройство, отметив, что это не является федеральной проблемой. Через месяц агенты бюро сами пришли за ноутбуком.

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В марте сообщалось, что отчет, опубликованный газетой New York Times, подтвердил подлинность компрометирующих электронных писем, которые были обнаружены в 2020 году на ноутбуке Хантера Байдена. Переписки подтверждают, что сын президента США использовал свое политическое влияние в зарубежных деловых отношениях.

Также эксперты установили подлинность писем и фотографий, которые содержались в ноутбуке Хантера. Мужчину подозревают в причастности к наркотрафику и проституции.

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