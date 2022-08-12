Истребитель F-4E ВВС Южной Кореи разбился над Желтым морем

Южнокорейский истребитель F-4E разбился в пятницу над Желтым морем. Об этом 12 августа сообщило агентство Yonhap со ссылкой на ВВС США.

Крушение произошло в 12:20 по местному времени (06:20 мск) во время возвращения самолета с операции по обеспечению безопасности. Два пилота катапультировались.

Самолет летел на базу в Сувоне, в 35 км от Сеула.

ВВС начали расследование причин инцидента.

В мае истребитель F-16 ВВС Ирана разбился возле иранского города Исфахан, пилоты погибли. Самолет выполнял учебный полет.