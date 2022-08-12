В Швеции допустили начало производства оружия для Украины

Швеция может начать производство оружия для Украины. Об этом заявил 11 августа министр обороны королевства Петер Хультквист в интервью телеканалу SVT.

«Речь идет об использовании производственных линий в разных странах для производства оружия, которое можно поставлять напрямую на Украину. Мы ожидаем, что конфликт будет длительным, и поэтому считаем, что поставки, которые были осуществлены до сих пор, должны быть дополнены прямым производством», — сказал он, комментируя результаты донорской конференции «Копенгаген - Украина - 2022».

Он добавил, что оказать помощь Украине с производством оружия также могут Словакия, Польша и Чехия. Однако он подчеркнул, что об этом пока рано говорить, поскольку такие планы только прорабатываются.

В конференции, которая накануне прошла в столице Дании, приняли участие представители 26 стран, в том числе руководство минобороны Британии, Украины и Дании. По ее итогам принято решение выделить Киеву более €1,5 млрд на вооружение и на подготовку военных. Кроме того, Великобритания собирается создать фонд для сбора средств с целью увеличения производства оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее, 9 августа, стало известно, что США планируют выделить Украине около $89 млн для разминирования территорий. Средства пойдут на подготовку 100 групп украинских саперов, а также на закупку необходимого оборудования, включая металлодетекторы, средства индивидуальной защиты и специальный транспорт.

По заявлению главы Пентагона Ллойда Остина, США и другие западные страны намерены предоставлять Украине оборудование и технику столько, сколько потребуется.

11 августа, комментируя очередной пакет военной помощи США Украине, заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что все это способно только продлить ведение боевых действий, но «никак не может урегулировать обстановку в стране».

Прежде глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что поставляя вооружение на Украину, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, Он также добавил, что западное вооружение, поставляемое Киеву будет законной целью для российских военных.

Поставки вооружения на Украину увеличились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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