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Шойгу проверил работу оборонных предприятий в Московской и Тульской областях

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Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку с инспекцией на предприятия оборонно-промышленного комплекса Московской и Тульской областей, о чем сообщили в пятницу, 12 августа, в Минобороны РФ.

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«Министр обороны провел рабочие совещания с руководством предприятий и профильных органов военного управления, на которых обратил особое внимание на соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа по всей номенклатуре продукции», — рассказали в оборонном ведомстве.

В ходе своего визита в Тульской области Шойгу посетил Конструкторское бюро приборостроения имени А.Г. Шипунова, где осмотрел производственные линии для сбора легкобронированной военной техники.

В Коломне министр проверил ход выполнения гособоронзаказа Научно-производственной корпорацией «Конструкторское бюро машиностроения». Там ему продемонстрировали последние образцы вооружения, военной и специальной техники, выпускаемой предприятием.

Кроме того, Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на Научно-производственном объединении «Сплав», где ему была продемонстрирована работа испытательного центра и производственных лабораторий предприятия.

В конце июня министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в спецоперации. Отдельное внимание он уделил вопросам организации всестороннего обеспечения боевых действий, а также созданию в пунктах временной дислокации всех необходимых бытовых условий для российских военнослужащих.

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