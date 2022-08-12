Адвокат объяснил оправдательный приговор устроившему смертельное ДТП украинцу

Оправдательный приговор украинцу Владимиру Жуковскому, устроившему смертельное ДТП в США, могли вынести из-за того, что он является гражданином Украины. Такое мнение 12 августа в беседе с «Известиями» высказал американский адвокат Аркадий Бух.

Он отметил, что граждане Америки и жюри присяжных с симпатией относятся не только к реальным украинским беженцам, но и ко всем, кто в принципе причисляет себя к украинцам

Кроме того, Бух обратил внимание на слабую подготовленность прокуратуры к делу, из-за чего защите Жуковского удалось доказать несостоятельность доказательств, предоставленных полицией, из-за массы несостыковок в показаниях.

«Удалось доказать, что один из мотоциклистов выехал на встречную полосу, и это привело к смерти. Дело развалилось, и жюри, и судья нашел обвиняемого невиновным», — подытожил он.

11 августа газета Daily Mail сообщила о том, что присяжные оправдали 26-летнего водителя грузовика с Украины Владимира Жуковского после того, как он устроил смертельное ДТП с байкерами. Будучи под воздействием наркотических веществ героина, фентанила и кокаин, он 21 июня 2019 года выехал на грузовике на встречную полосу и врезался в группу байкеров, в результате чего семь человек погибли. Губернатор Нью-Гэмпшира Крис Сунуну, у которого вердикт вызвал «шок», «гнев» и «возмущение», назвал его «абсолютной трагедией», так как семеро погибших не дождались правосудия.