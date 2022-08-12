Помощники Байдена назвали момент его выдвижения кандидатом на переизбрание

Американский президент Джо Байден намерен объявить о выдвижении своей кандидатуры на переизбрание после ноябрьских промежуточных выборов в конгресс. Это может привести к очередному туру состязаний с бывшим президентом Дональдом Трампом, пишет Bloomberg в пятницу, 12 августа, со ссылкой на помощников и союзников главы Белого дома.

Решимость Байдена побороться за второй президентский срок, даже несмотря на желание большинства демократов видеть другого кандидата, удивляет. Но те, кто близок к президенту, говорят, что он воодушевлен недавними победами на законодательном, экономическом и внешнеполитическом уровнях и готов снова помешать Трампу вернуться в Овальный кабинет.

«Президент сказал, что планирует снова баллотироваться. Люди должны верить его слову», — заявила Анита Данн, давняя помощница Байдена, недавно вернувшаяся в Белый дом.

Bloomberg добавляет, что трое демократов в конгрессе недавно предложили Байдену уступить место более молодому преемнику, в то время как еще несколько демонстративно отказались поддержать его переизбрание.

Согласно анализу опросов FiveThirtyEight, рейтинг одобрения Байдена составляет всего около 40%. Об этом же говорят данные Gallup. Но союзники повторяют: решимость Байдена возросла на фоне разоблачений о Трампе и его роли в атаке на Капитолий 6 января 2021 года.

На этой неделе агенты ФБР провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде в рамках расследования того, удалил ли он секретные документы из Белого дома, и Трамп был смещен генеральным прокурором Нью-Йорка из-за утверждений, что его бизнес ввел кредиторов в заблуждение.

В конце июля политолог-американист Малек Дудаков отметил, что ни один американский президент никогда добровольно не слагал с себя полномочия, кроме 37-го президента. Единственное условие, при котором Байден совершил бы подобный шаг, основывается на его когнитивных проблемах.

Тогда же пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден «ясно дал понять», что намерен баллотироваться на пост главы Белого дома в 2024 году.

10 июля обозреватель The New York Times Питер Бейкер выразил мнение, что Байден вряд ли сможет баллотироваться на второй срок по состоянию здоровья. Возраст может стать помехой не только для принятия решений, но и для длительных поездок, предусмотренных предвыборной кампанией.