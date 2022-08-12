SCMP: Индонезия не согласится на предложение США ограничить цены на российскую нефть

Вашингтон обратится к Малайзии, Австралии и Японии с просьбой поддержать усилия по снижению цен на российскую нефть. Но принцип внешней политики Индонезии говорит о том, что она вряд ли встанет на сторону Запада или России, поскольку ожидает действий Китая и Индии, пишет в четверг, 11 августа, South China Morning Post (SCMP).

США будут искать поддержки у ключевых стратегических партнеров в Азии, таким как Япония и Индия. Но Индонезия, по мнению аналитиков, попытки лоббировать нефтяной вопрос отвергнет. К тому же объемы импортируемой Индонезией из России нефти «незначительны», отмечает RT.

Помощник госсекретаря США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг находилась в Джакарте с двухдневным визитом на этой неделе.

Она встречалась с коллегами из министерства по морским и инвестиционным вопросам, министерства финансов, министерства энергетики и минеральных ресурсов и центра отчетов и анализа финансовых операций. Также она провела встречу с лидерами частного бизнеса.

В ходе этих встреч Розенберг «обсудила усилия по смягчению последствий войны, в том числе за счет потенциального ограничения цен на российскую нефть», говорится в заявлении министерства финансов США.

Издание утверждает, что Джакарта официально пообещала рассмотреть последствия своего участия в кампании США против российской нефти.

«Индонезия едва ли поддержит схему ограничения цен, поскольку это будет означать введение против России санкций, а так далеко она вмешиваться не захочет», — приводит слова исполнительного директора Центра экономических и юридических исследований в Джакарте Бхима Юдхистира «Газета.Ru».

20 июля президент России Владимир Путин по итогам саммита в Тегеране предупредил, что цены на нефть могут взлететь из-за планов Запада ввести ограничения на ее поставки из России. Результат от введенных ограничений будет тот же, что и с газом, отметил он.

До этого, 18 июля, содиректор Института анализа глобальной безопасности Гал Люфт заявил, что предлагаемое странами Запада ограничение цен на российскую нефть стало «нелепой идеей», которая повлечет серьезные последствия для США и других стран «Большой семерки».

Ограничение цен на российскую нефть, которое намерен ввести Запад, нарушит еще сильнее глобальную цепочку поставок энергоносителей, что вызовет глобальную инфляцию и замедлит восстановление мировой экономики, заявил 11 июля декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации по защите Донбасса, которую РФ начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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