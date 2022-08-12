Пушков предложил ЕС способ избежать тяжелых последствий от эмбарго на нефть РФ
Евросоюз (ЕС) еще может избежать тяжелых последствий эмбарго на российскую нефть, прокомментировал сенатор Алексей Пушков аналитическую статью обозревателя Bloomberg о том, как Россия завоевывает энергетический рынок, невзирая на санкции.
Он отметил, что, согласно выводам автора статьи, Россия выигрывает схватку за энергетические рынки, а Европе будет очень трудно без российской нефти. Но до тяжелых последствий у ЕС еще есть время и возможности всё исправить.
«Эмбарго на морские перевозки российской нефти, которое ЕС вводит с 2023 году, накажет куда больше самих европейцев, чем Россию. В этом случае у Евросоюза еще есть время, чтобы скорректировать собственные санкции и отказаться от такого эмбарго. Кстати, в полном соответствии официальным принципом ЕС, который гласит: санкции должны сказываться на России сильнее, чем на странах Евросоюза. В данном же случае выходит наоборот», — написал Пушков 11 августа в Telegram-канале.
В статье для Bloomberg Хавьер Блас 10 августа написал о том, что энергетический кризис в Европе проверит решимость западных правительств избавиться от зависимости от российской нефти и газа. Достаточно дождаться ноября, когда вступят в силу европейские санкции против экспорта российской нефти. Тогда, считает он, правительства стран региона столкнутся с непростым выбором, поскольку энергокризис уже сказывается на потребителях и компаниях.
6 августа газета The Economic Times рассказала о том, что Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обойдя Саудовскую Аравию. Произошло это благодаря скидкам на российские энергоресурсы, что сделало их более привлекательными на мировом рынке.
Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.
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