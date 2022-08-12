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Пушков предложил ЕС способ избежать тяжелых последствий от эмбарго на нефть РФ

Сенатор Пушков предупредил Евросоюз о тяжелых последствиях эмбарго на российскую нефть
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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Евросоюз (ЕС) еще может избежать тяжелых последствий эмбарго на российскую нефть, прокомментировал сенатор Алексей Пушков аналитическую статью обозревателя Bloomberg о том, как Россия завоевывает энергетический рынок, невзирая на санкции.

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Он отметил, что, согласно выводам автора статьи, Россия выигрывает схватку за энергетические рынки, а Европе будет очень трудно без российской нефти. Но до тяжелых последствий у ЕС еще есть время и возможности всё исправить.

«Эмбарго на морские перевозки российской нефти, которое ЕС вводит с 2023 году, накажет куда больше самих европейцев, чем Россию. В этом случае у Евросоюза еще есть время, чтобы скорректировать собственные санкции и отказаться от такого эмбарго. Кстати, в полном соответствии официальным принципом ЕС, который гласит: санкции должны сказываться на России сильнее, чем на странах Евросоюза. В данном же случае выходит наоборот», — написал Пушков 11 августа в Telegram-канале.

В статье для Bloomberg Хавьер Блас 10 августа написал о том, что энергетический кризис в Европе проверит решимость западных правительств избавиться от зависимости от российской нефти и газа. Достаточно дождаться ноября, когда вступят в силу европейские санкции против экспорта российской нефти. Тогда, считает он, правительства стран региона столкнутся с непростым выбором, поскольку энергокризис уже сказывается на потребителях и компаниях.

6 августа газета The Economic Times рассказала о том, что Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обойдя Саудовскую Аравию. Произошло это благодаря скидкам на российские энергоресурсы, что сделало их более привлекательными на мировом рынке.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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