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«Известия» показали кадры из дома «скопинского маньяка»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжении «Известий» 11 августа появились кадры из дома известного под псевдонимом «скопинский маньяк» Виктора Мохова, где обнаружили труп.

За домом в настоящее время присматривает одноклассник убитого Алексей. На записи можно заметить дрова и дом, где, предположительно, произошло убийство. В одной из комнат сотрудники правоохранительных органов вырезали часть ковра, а в другой комнате располагаются гуси.

Погиблое место: что ждет «скопинского маньяка» за сокрытие убийства
Виктор Мохов сознался в новом преступлении — оно случилось в ходе пьяного конфликта из-за гуся

По словам соседей, Мохов вел спокойный быт, разводил гусей, следил за огородом и восстанавливал дом. Одно из окон разбито, а часть сетки сломана. Как объяснил Алексей, разрушения появились после нескольких попыток преступников проникнуть на территорию дома.

Ранее в этот же день Следственный комитет России (СК РФ) обнародовал видеозапись допроса «скопинского маньяка», которого обвиняют в помощи в сокрытии убийства.

По версии следствия, 2 августа, в День ВДВ, собравшиеся в доме Мохова мужчины устроили пьяное застолье. Один из гостей, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с приятелем и нанес ему удар локтем в шею. Это привело к смерти мужчины. 7 августа его тело было найдено во дворе заброшенного дома. «Скопинский маньяк» признался, что помог спрятать труп.

10 августа источник в правоохранительных органах сообщил, что 72-летний Мохов помог спрятать труп убитого в его доме человека.

Само тело было найдено во дворе заброшенного дома в Скопинском районе еще 7 августа.

В 2000 году слесарь Мохов похитил девушек 14 и 17 лет, удерживал их в подвале в городе Скопин Рязанской области, подвергая насилию. В мае 2004 года девушки были освобождены, а в 2005-м Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Позже срок был сокращен до 16 лет и 10 месяцев.

3 марта 2021 года «скопинский маньяк» освободился и вышел на свободу.

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