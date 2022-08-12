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В КНР усомнились в согласии Индонезии на ограничение цен российской нефти

SCMP: Индонезия вряд ли согласится на предложение США ограничить цены на российскую нефть
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Moch Farabi Wardana
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Индонезия, вероятнее всего, откажет США в предложении ограничить цены на российскую нефть. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP) в четверг, 11 августа.

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«Индонезия едва ли поддержит схему ограничения цен, поскольку это будет означать введение против России санкций, а так далеко она вмешиваться не захочет», — говорится в материале.

Дополнительно уточняется, что в этой связи США будут обращаться к ключевым стратегическим азиатским партнерам, таким как Япония и Индия, чтобы поддержать ограничения цен на российскую нефть.

22 июля глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что введение потолка цен на российскую нефть вызовет рост мировых цен на нефть на энергорынках. Она отметила, что Москва перенаправит поставки в страны, которые не присоединятся к этой инициативе.

До этого, 3 июля, японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что механизм ограничения цен на нефть из России может снизить ее стоимость в два раза.

О том, что США вместе с представителями стран «большой семерки» надеются договориться о скорейшем введении потолка цен на нефть, стало известно еще в начале июля.

17 июня президент РФ Владимир Путин назвал причиной всех неблагоприятных процессов в мировой повестке безответственную макроэкономическую политику стран G7.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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