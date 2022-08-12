Замглавкома ВКС РФ рассказал об успешном применении «Кинжалов» в ходе спецоперации

Истребители-перехватчики МиГ-31К, оснащенные авиационным ракетным комплексом «Кинжал», успешно применяются в рамках российской спецоперации по защите Донбасса. Об этом в пятницу, 12 августа, рассказал командующий Военно-воздушными силами — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) генерал-лейтенант Сергей Дронов.

«В прошлом году в состав дальней авиации вошёл полк с авиационным ракетным комплексом «Кинжал» на самолётах МиГ-31К, который в настоящее время успешно применяется в ходе СВО (специальной военной операции — Ред.)», — отметил Дронов в беседе с газетой «Красная звезда».

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