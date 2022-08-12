Адвокат лишенной в Испании детей россиянки рассказал о причинах происшествия

Причиной происшествия с детьми Елены Ланг, у которой в Испании забрали детей, стала ложь и фальсификации о ней, ее семье и забранных дочерях, заявил в беседе с «Известиями» ее адвокат Мигель Родриго в пятницу, 12 августа.

«Директор школы сеньора Пла написала ложный донос, в котором описала очень тяжкие преступления Елены Ланг. Во-первых, дети жили практически беспризорниками, без внимания и заботы со стороны родителей. Что является ложью. Во-вторых, что они не являются ее родными детьми. В-третьих, что дети общались с незнакомыми. Всё это указано в доносе директора школы. И всё это ложь!» — заявил юрист.

Родриго добавил, что Елена оперативно предоставила все запрошенные документы, свидетельства и паспорта, чтобы опровергнуть наветы на себя, но на это не обращают внимания. Во время редких звонков дочерям, Елене запрещают говорить с ними на русском языке. Когда кто-то произносит слово на русском — звонок прерывают. По словам адвоката, таковы меры запугивания.

Юрист подчеркнул, что обвинения Ланг в том, что она не мать своим дочерям, ложь, как и то, что сеньор Ланг — их отец, якобы бил их дома. Данные о гражданстве дочерей Ланг тоже сфальсифицированы: они не гражданки Испании, у девочек российское и швейцарское гражданство.

«В чем тут проблема? Испанские институты привыкли обвинять без демонстрации доказательств, без предоставления каких-либо доказывающих документов. Их слово является бесспорным аргументом. Почему это было сделано? Потому что они не могут отобрать так просто детей с гражданством другой страны», — объяснил он причину подделки гражданства детей Ланг.

Родриго упомянул, что еще одно обвинение в адрес Ланг — действия сексуального характера по отношению к детям.

«У меня вопрос: даже если это было бы правдой, то почему, зная это, школа не заявила в прокуратуру? Почему директор школы не донесла туда, что у нее есть доказательства или подозрения о сексуальных домогательствах и таких-то преступлениях родителей? Почему нет отчетов генпрокуратуры, которые, по закону, она должна делать каждые полгода? В этом деле есть множество пробелов, в которых нужно разобраться», — отметил юрист.

Семья Ланг намерена обратиться в Европейский суд и потребовать рассмотрения дела не по испанским законам, а по международным. Также об этом случае будет направлено заявление в Европейскую прокуратуру. Ситуация в семье Ланг для Испании не единичный. По словам Родриго, в Каталонии таких ситуаций множество. О том, как у людей отнимают детей, — масса историй в интернете, это целый бизнес, сказал адвокат.

«Каждый детский центр получает в районе €4–9 тыс. в месяц на каждого ребенка. Многие из них сейчас ищут посредников из Украины, чтобы заполучить украинских детей. Елена прекрасная мать, у которой, по неизвестной причине, незаконно отобрали детей. Статья 160 Гражданского кодекса гласит, что у родителей есть право навещать отобранных детей. Только сейчас ей дали один визит на один час. Но с 17 июня, прошло 2,5 месяца, прежде чем Елена смогла повидаться с дочерями. Это душераздирающе», — добавил Родриго.

Адвокат семьи Ланг уверен, что причиной всему — происхождение Елены. Когда ее дочери пришли в местную школу, им говорили, что русские и их родители — плохие люди.

Социальные службы Испании забрали двух несовершеннолетних детей у россиянки и не выходят на контакт с российскими дипломатами, о чем сообщило Генконсульство РФ в Барселоне 10 августа. Дипломаты заверили, что оказывают россиянке юридическую и консульскую помощь.

Двух дочерей у Елены Ланг забрали 17 июня без каких-либо уведомлений. Их увезли из школы, забрав с уроков. Мать уведомили, что забирать детей из школы не нужно. Испанская сторона утверждает, что Ланг украла подростков после гибели «настоящих» родителей во время спецоперации на Украине. Ланг в доказательство обратного приводит семейный архив фото видео с детьми, в том числе из роддома, и мужем — гражданином Швейцарии.