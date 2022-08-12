Реклама
Прямой эфир
Мир
В ЕС оценили возможность смягчения санкций против экспорта продовольствия РФ
Мир
Восстановление ядерной сделки существенно не повлияет на рынок нефти
Мир
Глава МАГАТЭ активизирует дискуссии для отправки миссии на ЗАЭС
Общество
Синоптики пообещали жителям Московского региона до 28 градусов тепла 12 августа
Экономика
Две трети россиян хотят сделать ремонт жилья менее чем за 1 млн рублей
Армия
Шойгу поздравил военнослужащих с Днем Военно-воздушных сил
Общество
Площадь природных пожаров в России сократилась почти в три раза
Мир
В Германии будут судить экс-офицера по обвинению в шпионаже в пользу России
Мир
Иранскую сделку могут восстановить уже на следующей неделе
Мир
Госдеп призвал МАГАТЭ совершить визит на ЗАЭС
Экономика
В России возобновились официальные поставки смартфонов
Мир
В Германии 34 человека пострадали при аварии на американских горках

Адвокат лишенной в Испании детей россиянки рассказал о причинах происшествия

0
Фото: TASS/Zuma
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Причиной происшествия с детьми Елены Ланг, у которой в Испании забрали детей, стала ложь и фальсификации о ней, ее семье и забранных дочерях, заявил в беседе с «Известиями» ее адвокат Мигель Родриго в пятницу, 12 августа.

Опекуны и дети: в РФ предлагают усилить контроль за приемными семьями
В 2020 году 47 случаев насилия над сиротами дошли до суда

«Директор школы сеньора Пла написала ложный донос, в котором описала очень тяжкие преступления Елены Ланг. Во-первых, дети жили практически беспризорниками, без внимания и заботы со стороны родителей. Что является ложью. Во-вторых, что они не являются ее родными детьми. В-третьих, что дети общались с незнакомыми. Всё это указано в доносе директора школы. И всё это ложь!» — заявил юрист.

Родриго добавил, что Елена оперативно предоставила все запрошенные документы, свидетельства и паспорта, чтобы опровергнуть наветы на себя, но на это не обращают внимания. Во время редких звонков дочерям, Елене запрещают говорить с ними на русском языке. Когда кто-то произносит слово на русском — звонок прерывают. По словам адвоката, таковы меры запугивания.

Юрист подчеркнул, что обвинения Ланг в том, что она не мать своим дочерям, ложь, как и то, что сеньор Ланг — их отец, якобы бил их дома. Данные о гражданстве дочерей Ланг тоже сфальсифицированы: они не гражданки Испании, у девочек российское и швейцарское гражданство.

«В чем тут проблема? Испанские институты привыкли обвинять без демонстрации доказательств, без предоставления каких-либо доказывающих документов. Их слово является бесспорным аргументом. Почему это было сделано? Потому что они не могут отобрать так просто детей с гражданством другой страны», — объяснил он причину подделки гражданства детей Ланг.

Родриго упомянул, что еще одно обвинение в адрес Ланг — действия сексуального характера по отношению к детям.

«У меня вопрос: даже если это было бы правдой, то почему, зная это, школа не заявила в прокуратуру? Почему директор школы не донесла туда, что у нее есть доказательства или подозрения о сексуальных домогательствах и таких-то преступлениях родителей? Почему нет отчетов генпрокуратуры, которые, по закону, она должна делать каждые полгода? В этом деле есть множество пробелов, в которых нужно разобраться», — отметил юрист.

Семья Ланг намерена обратиться в Европейский суд и потребовать рассмотрения дела не по испанским законам, а по международным. Также об этом случае будет направлено заявление в Европейскую прокуратуру. Ситуация в семье Ланг для Испании не единичный. По словам Родриго, в Каталонии таких ситуаций множество. О том, как у людей отнимают детей, — масса историй в интернете, это целый бизнес, сказал адвокат.

«Каждый детский центр получает в районе €4–9 тыс. в месяц на каждого ребенка. Многие из них сейчас ищут посредников из Украины, чтобы заполучить украинских детей. Елена прекрасная мать, у которой, по неизвестной причине, незаконно отобрали детей. Статья 160 Гражданского кодекса гласит, что у родителей есть право навещать отобранных детей. Только сейчас ей дали один визит на один час. Но с 17 июня, прошло 2,5 месяца, прежде чем Елена смогла повидаться с дочерями. Это душераздирающе», — добавил Родриго.

Адвокат семьи Ланг уверен, что причиной всему — происхождение Елены. Когда ее дочери пришли в местную школу, им говорили, что русские и их родители — плохие люди.

Социальные службы Испании забрали двух несовершеннолетних детей у россиянки и не выходят на контакт с российскими дипломатами, о чем сообщило Генконсульство РФ в Барселоне 10 августа. Дипломаты заверили, что оказывают россиянке юридическую и консульскую помощь.

Двух дочерей у Елены Ланг забрали 17 июня без каких-либо уведомлений. Их увезли из школы, забрав с уроков. Мать уведомили, что забирать детей из школы не нужно. Испанская сторона утверждает, что Ланг украла подростков после гибели «настоящих» родителей во время спецоперации на Украине. Ланг в доказательство обратного приводит семейный архив фото видео с детьми, в том числе из роддома, и мужем — гражданином Швейцарии.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022