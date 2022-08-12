Попавшим под запрет приближаться к убийце Флойда офицерам выплатят $1,5 млн

Восемь чернокожих офицеров исправительных учреждений получат около $1,5 млн в качестве компенсации за запрет приближаться к признанному виновным в смерти афроамериканца Джорджа Флойда бывшему полицейскому Дереку Шовину. Об этом 11 августа рассказал телеканал ABC News.

29 мая 2020 года Стив Лайдон, глава пенитенциарного учреждения в округе Рэмси, штат Миннесота, где содержится Дерек Шовин, издал приказ, запрещавший темнокожим сотрудникам исправительного учреждения посещать этаж, на котором содержался Шовин. Приказ был отменен примерно через час.

Отмечается, что Лайдон принял это решение, чтобы «защищать и поддерживать» цветных сотрудников, надеясь избавить их от негативных эмоций, связанных с пребываением Шовена в учреждении.

Месяц спустя несколько офицеров пенитенциарного учреждения подали иск в Департамент по правам человека Миннесоты с обвинениями в расовой дискриминации. Позже, в феврале 2021 года, восемь сотрудников исправительного учреждения подали жалобу по расовой дискриминации и враждебной рабочей среде. Жалоба была удовлетворена и теперь им полагается компенсация в размере $1,5 млн.

«Действия, предпринятые руководством офиса шерифа в тот день, были более чем неправильными — они были расистскими, гнусными, крайне неуважительными и полностью не соответствовали видению и ценностям округа Рэмси. Никто никогда не должен был подвергать сомнению вашу способность выполнять свою работу из-за цвета вашей кожи», — прокомментировал пострадавшим офицерам председатель совета округа Рэмси Триста МатасКастильо.

Дерек Шовин был приговорен к 22,5 годам заключения за убийство Джорджа Флойда в июне 2021 года. Во время последнего слова перед приговором экс-полицейский Шовин выразил соболезнования семье погибшего Флойда, но извиняться не стал. 8 августа Шовин был дополнительно приговорен к 20 годам лишения свободы за нарушение гражданских прав жертвы.

Шовин 25 мая прошлого года при задержании Флойда применил удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец скончался. После смерти Флойда в Соединенных Штатах произошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, в том числе в Вашингтоне и Нью-Йорке, вводился комендантский час.