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В США оправдали виновного в массовом смертельном ДТП водителя-украинца

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Фото: NTSB
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Присяжные по делу смертельного ДТП, в котором погибли семеро членов мотоклуба Jarheads, оправдали 26-летнего водителя грузовика с Украины, который устроил автоаварию, находясь под действием наркотиков, сообщила 11 августа Daily Mail.

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Водитель грузовика Владимир Жуковский, гражданин Украины, обвинялся в убийстве по неосторожности и опасном поведении. В день автоаварии Жуковский принимал героин, фентанил и кокаин, выяснило следствие. Будучи под действием веществ, он выехал на встречную и врезался в группу байкеров, мчащуюся ему навстречу. Это произошло 21 июня 2019 года в Рэндольфе, штат Нью-Гэмпшир, США.

Присяжные совещались во вторник, 9 августа, менее трех часов после двухнедельного судебного разбирательства, чтобы вынести вердикт. Губернатор Нью-Гэмпшира Крис Сунуну, у которого вердикт вызвал «шок», «гнев» и «возмущение», назвал его «абсолютной трагедией», так как семеро погибших не дождались правосудия, написал он в Twitter.

После оглашения вердикта, Жуковский вытер слезы, поцеловал палец и указал на небо. Теперь его ждет депортация.

В конце июня федеральный суд в Бруклине приговорил американского рэп-исполнителя Ар Келли (R. Kelly), автора хита I Believe I Can Fly, к 30 годам заключения после признания его виновным по девяти обвинениям, включая сексуальные преступления и торговлю людьми.

Федеральные прокуроры рекомендовали судье приговорить обвиняемого на срок не менее 25 лет тюремного заключения, исходя из тяжести преступлений Келли.

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