Синоптики пообещали жителям Московского региона до 28 градусов тепла 12 августа

Отсутствие осадков, небольшая облачность и до 28 градусов тепла — такая погода ожидает москвичей в пятницу, 12 августа. Соответствующая информация была опубликована на сайте российского Гидрометцентра.

Днем на территории Москвы ожидается от 26 до 28 градусов выше нуля, ночью — от +12 до +14 градусов.

В Московской области синоптики обещают 24 до 29 градусов тепла в дневное время суток и до +10 градусов — в ночное.

Прогнозируется ветер переменных направлений со скоростью 2-7 м/с.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

Ранее, 10 августа, научный сотрудник Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам жаркую погоду к концу недели — другими словами, в Москву и центральную часть России приходит «европейская жара». Повышение температуры ожидается с четверга, и к концу недели — в субботу и воскресенье — столбики термометров покажут до +30 градусов.