Фонд «Семьи СМА» сообщил о смерти двух детей после препарата Zolgensma

В России двое детей умерли после применения самого дорогого препарата в мире Zolgensma, необходимо выяснить, связана ли их смерть с проводившимся лечением. Об этом сообщила «РИА Новости» глава благотворительного фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко 12 августа.

Ранее в этот день о смерти несовершеннолетних сообщило агентство Reuters со ссылкой на отчет производителя Zolgensma — швейцарскую компанию Novartis International AG (Novartis). Утверждалось, что скончались двое пациентов в РФ и Казахстане, причина смерти — острая печеночная недостаточность после 5–6 недель с начала инфузии препаратом и через 1–10 дней после начала постепенного снижения дозы кортикостероидов.

«По Казахстану информации у меня нет. В России это уже второй ребенок, погибший после применения «Золгенсма», насколько это связано с применением препарата, мне сложно сказать, это должно быть тщательно проверено и установлено», — сказала Германенко.

Zolgensma необходим для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) — редкой генетической болезни, при которой поражаются двигательные нейроны спинного мозга. Стоимость одного укола превышает $2 млн, для лечения достаточно одной инъекции.

Препарат был зарегистрирован в России 9 декабря 2021 года. Он вошел в государственный реестр лекарственных средств.

7 июля 2022 года Центр развития перспективных технологий сообщил о том, что препарат Zolgensma официально появился в России.