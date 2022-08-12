Шойгу поздравил военнослужащих с Днем Военно-воздушных сил

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 12 августа поздравил военнослужащих и ветеранов Военно-воздушных сил (ВВС) России с их профессиональным праздником. Поздравление министра было опубликовано Министерством обороны РФ в тот же день на официальном сайте.

Он отметил вклад летчиков в защиту воздушных рубежей страны и гордость граждан страны за их подвиги.

«Мы по праву гордимся подвигами летчиков, штурманов и авиационных специалистов, преклоняемся перед их исключительной храбростью, стойкостью и мужеством, проявленными в боях за свободу и независимость Родины», — говорится в поздравлении.

Он отметил, что сейчас военнослужащие ВВС России осваивают новое вооружение и технику, а также эффективно решают задачи в ходе спецоперации по защите Донбасса и помогают ликвидировать последствия стихийных бедствий и выразил уверенность, что ВВС России и впредь будут приумножать боевые традиции и обеспечивать безопасность страны.

В заключение министр пожелал военнослужащим крепкого здоровья, веры в свое дело и новых успехов в службе и труде на благо России.

12 августа в России отмечается День Военно-Воздушных сил. Праздник был учрежден президентом России Владимиром Путиным в 2006 году в честь приказа Военного ведомства Российской империи от 30 июля (12 августа) 1912 года о создании Воздухоплавательной части Главного управления Генштаба Вооруженных сил Российской империи. Эта дата считается началом создания военной авиации в России.