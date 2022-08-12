Пентагон выделил $168 млн на защиту от киберугроз

Пентагон предоставил компании Sealing Technologies Inc. $168 млн в рамках контракта на разработку систем защиты от киберугроз. Об этом министерство обороны США сообщило 11 августа на своем официальном сайте.

Отмечается, что разработка Sealing Technologies для систем оборонного кибероружия будет направлена на анализ уязвимостей, реагирование на инциденты, связанные с кибербезопасностью, картографирование местности и других задач в рамках «оборонных киберопераций».

Работы будут проводиться в штате Мэриленд и будут завершены к сентябрю 2027 года.

14 июня газета The Washington Post рассказала о переговорах американской оборонной компания L3Harris с израильской компанией NSO Group о приобретении шпионского ПО Pegasus. Белый дом выразил обеспокоенность возможной сделкой из-за угроз национальной безопасности США, которые она потенциально может принести.