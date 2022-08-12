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Пентагон выделил $168 млн на защиту от киберугроз

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Silas Stein
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Пентагон предоставил компании Sealing Technologies Inc. $168 млн в рамках контракта на разработку систем защиты от киберугроз. Об этом министерство обороны США сообщило 11 августа на своем официальном сайте.

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Отмечается, что разработка Sealing Technologies для систем оборонного кибероружия будет направлена на анализ уязвимостей, реагирование на инциденты, связанные с кибербезопасностью, картографирование местности и других задач в рамках «оборонных киберопераций».

Работы будут проводиться в штате Мэриленд и будут завершены к сентябрю 2027 года.

14 июня газета The Washington Post рассказала о переговорах американской оборонной компания L3Harris с израильской компанией NSO Group о приобретении шпионского ПО Pegasus. Белый дом выразил обеспокоенность возможной сделкой из-за угроз национальной безопасности США, которые она потенциально может принести.

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