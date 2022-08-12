Захарова назвала «новой высотой для ценителей извращений» меры борьбы с засухой в ЕС

Еврокомиссия предложила гражданам Евросоюза (ЕС) повторно использовать воду городских очистных сооружений для борьбы с засухой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что европейцам не предложат ее пить в качестве меры экономии.

«Хоть в пищу эту воду не будут употреблять? С другой стороны, пить то, что кто-то уже пил или вылил, или полил, или слил, — это новая высота для ценителей извращений. Если люди не могут понять, в каком из 80 гендеров они сейчас пребывают, то им и вода из копытца в самый раз — уже стали», — написала в Telegram дипломат в четверг, 11 августа.

Захарова изумилась европейскому народу, который в лучших традициях героев Сервантеса борется с ветряными мельницами, не замечая проблем реальных. По ее словам, ЕС «тратит всё, что есть, на поддержание огня конфликта на своем же континенте»

«Когда Европа очнется от столбняка, в который ее погрузил англосаксонский дуэт?» — задается она вопросом.

Режим жесткой экономии ресурсов Европа активировала в ответ на сокращения властями стран ЕС объема пользования газом, электричеством, водой и ростом цен на товары и продукты. Таким образом ЕС намерен лишить Россию ключевого источника финансирования экономики в качестве санкционной меры давления на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса.

К примеру, 9 августа стало известно, что в Великобритании готовятся к организованному отключению электроэнергии зимой. Такой сценарий предполагается в случае дефицита газа. При таких обстоятельствах в стране произойдет организованное отключение электроэнергии не только на промышленных объектах, но и в домохозяйствах.

О том, что жителям Великобритании посоветовали сократить время приема душа на минуту для экономии воды, 7 августа сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источники в компаниях по водоснабжению. Согласно программе британского правительства, каждый житель страны должен к 2050 году сократить использование воды с 145 л в день до 110 л. При этом 3 августа стало известно, что жителям графств Кент и Сассекс в Англии временно запретят использовать поливальные шланги из-за рекордного уровня потребления воды на фоне аномальной жары.

Немецким домохозяйствам советовали поддержать усилия властей по экономии электроэнергии в преддверии зимы. Такое заявление 6 августа сделали представители Федерального сетевого агентства Германии.

5 августа страны Евросоюза окончательно приняли план снижения спроса на природный газ на 15% этой зимой. Об этом сказано в релизе Совета стран ЕС. В документе отмечается, что цель снижения спроса на газ — подготовка к возможным перебоям с поставками газа из России.

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут цены и инфляция зашкаливает. По его словам, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.