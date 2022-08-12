Медведев провёл в ЛНР совещание по безопасности

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил Луганскую Народную Республику (ЛНР), где встретился с главами республик Донбасса и провел совещание по безопасности. Об этом он заявил в своем Telegram-канале 11 августа.

Он сообщил, что в заседании также участвовали генпрокурор РФ Игорь Краснов, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минстроя Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

В ходе встречи рассматривались вопросы содействия экономическому и социальному развитию ЛНР и ДНР (Донецкой Народной Республики), гармонизации законодательств республик с законодательством РФ, восстановлению инфраструктуры, а также ремонта больниц и подготовки школ к началу учебного года.

9 августа глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что власти региона ведут переговоры с Пхеньяном о приезде в республику строителей из КНДР. Он напомнил, что до введения санкций Северная Корея отправляла свои кадры на стройки в другие страны. Строители из КНДР высококвалифицированные, дисциплинированные и показывают очень хороший результат.

29 июля президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с замглавы правительства РФ Маратом Хуснуллиным поручил помочь ДНР и ЛНР с восстановлением соцобъектов и домов.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».