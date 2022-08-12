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Трое детей погибли при пожаре в подмосковной деревне Малое Видное

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Фото: Управление МЧС РФ по Московской области
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Пожар в частном трехэтажном доме в деревне Малое Видное потушен, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области в четверг, 11 августа. При пожаре погибли трое детей.

«11.08.2022 в 16:04 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городском округе Ленинский, деревня Малое Видное, улица Садовая, дом 41. Дом частный, кирпичный трехэтажный, оштукатуренный, размером в плане 30*20. В 18:15 локализация пожара на площади 750 кв. м. В 18:34 ликвидация открытого горения. 22:37 ликвидация последствий пожара. Есть пострадавшие», — рассказали в ведомстве.

По нашим данным, погибли девочки 2013 и 2015 годов рождения и их брат 2016 года рождения. По предварительной информации, мать оставила детей без присмотра, заперев на мансардном этаже дома. Во время пожара самостоятельно выбраться дети не смогли.

ГСУ Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»), также уголовное дело возбуждено в отношении матери малолетних, оставившей своих детей в опасности (ст.125 УК РФ), сообщается в Telegram ведомства.

Ход расследования взят на контроль региональной прокуратуры. На месте работают следователи и криминалисты, проводятся опросы свидетелей и родственников. В ближайшее время будет назначено проведение ряда экспертиз.

В начале недели, 8 августа, в Братском районе Иркутской области в результате пожара в жилом доме погиб трехлетний ребенок. Об этом глава района Александра Дубровина сообщила в своем Telegram-канале.

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