В Германии будут судить экс-офицера по обвинению в шпионаже в пользу России

В Дюссельдорфе начался процесс рассмотрения дела 65-летнего экс-офицера бундесвера по обвинению в шпионаже в пользу России. Информацию об этом опубликовал немецкий журнал Der Spiegel 11 августа.

«Мужчина из Эркрата раскрыл информацию о немецкой системе резервистов и гражданско-военном сотрудничестве в кризисных ситуациях. А также о последствиях санкций, введенных против России в 2014 году, [для ФРГ] и о трубопроводе «Северный поток — 2», — говорится в публикации.

Он также обвиняется в предоставлении персональных данных офицеров бундесвера, контактов немецких бизнесменов, сообщает журнал.

Ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Суд назначил 20-дневные слушания по делу до середины декабря. По информации издания, мужчина «сделал частичное признание».

При этом, по информации издания, Ральф не получал денежной выгоды от распространения сведений.

6 июля разведка Ирана задержала нескольких иностранцев, в том числе второго по значимости посланника Великобритании в Тегеране Джайлса Уитакера, по подозрению в шпионаже. Как сообщило иранское телевидение, они брали образцы земли в центральной пустыне Ирана, где проводились ракетно-космические учения Революционной гвардии.