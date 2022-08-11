Минторг Финляндии предложил остановить строительство скоростной магистрали в Россию

Проект новой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Itärata в направлении России должен быть остановлен. С таким заявлением выступил министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Скиннари 11 августа в интервью порталу Yle.

«Совершенно очевидно, что проект Itärata и деятельность его проектной компании должны быть приостановлены», — сказал политик.

Отмечается, что данную инициативу Скиннари предложил в контексте проведения Россией спецоперации по защите Донбасса. При этом проект Itärata был направлен не только на развитие торговли и туризма с Россией, но и на улучшение сообщения между Хельсинки и Восточной Финляндией.

6 апреля совет директоров финской железнодорожной компании VR Transpoint, которая координирует грузоперевозки по железным дорогам Финляндии, принял решение прекратить сообщение с Россией.

Там добавили, что в данный момент санкции Евросоюза не препятствуют ж/д сообщению между союзом и Россией. Поэтому расторжение договоров между VR Transpoint и внутренними клиентами должно с ними согласовываться.

26 марта VR Transpoint уже заявляла о том, что прекращает принимать поезда из РФ с 27 марта. Как пояснил ее руководитель Мартти Коскинен, это сделано в связи с тем, что компания обязана подчиняться санкциям ЕС. Однако спустя три дня решение было пересмотрено и VR Transpoint возобновила прием поездов с грузами из РФ.

На фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса некоторые страны Запада ввели ограничительные меры против Москвы. 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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