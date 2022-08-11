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Минобороны назвало терроризмом обстрел завода в Донецке со стороны ВФУ

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Фото: Соцсети
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Минобороны России считает терроризмом обстрел вооруженными формированиями Украины (ВФУ) пивоваренного завода в Донецке, вызвавший утечку аммиака. Об этом в четверг, 11 августа, сказано в заявлении Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

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«Подчеркиваем, что это не первый умышленный обстрел радиационно и химически опасных объектов украинскими вооруженными формированиями, в результате которого создается реальная угроза жизни и здоровью тысяч мирных жителей. Расцениваем эти преступные действия украинских властей как акты терроризма. Это очередное доказательство геноцида со стороны преступного киевского режима гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик, борющегося за свою независимость от украинского нацизма», — сказано в документе.

В координационном штабе напомнили, что в результате обстрела пивзавода была повреждена 40-тонная емкость системы охлаждения. Из нее произошла утечка более 6 т аммиака, а после взрыва образовалось токсичное облако, которое распространилось на 2 кв. км. Один сотрудник предприятия погиб, двое получили тяжелые ожоги дыхательных путей. Жертв среди местного населения удалось избежать.

Обстрел украинскими националистами Донецкого пивоваренного завода с последующей утечкой аммиака произошел в среду, 10 августа. После обстрела произошла авария на аммиакопроводе, сообщили в пресс-службе МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР). Людей призвали принять меры для дополнительной герметизации квартир (домов), помещений.

Украинские вооруженные формирования нередко обстреливают опасные объекты промышленности и инфраструктуры. Из последних их атак — артобстрел Запорожской атомной электростанции, который заставил обратить на себя внимание мирового сообщества и созвать экстренное заседание Совбеза ООН.

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