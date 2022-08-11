В результате обстрела пивзавода в Донецке со стороны ВФУ утекло более 6 т аммиака

В результате обстрела Донецкого пивоваренного завода со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) повреждения получила емкость системы охлаждения, что спровоцировало утечку более 6 т аммиака. Об этом в четверг, 11 августа, сообщили в пресс-службе Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию.

«10 августа артиллерийские подразделения 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины со стороны населенного пункта Авдеевка обстреляли территорию пивоваренного завода в Донецке, где находились опасные химические вещества, используемые в производственном процессе. В результате обстрела повреждена 40-тонная емкость системы охлаждения, из которой произошла утечка более 6 т аммиака», — отмечается в сообщении с уточнением, что после взрыва образовалось токсичное облако, распространившееся на площадь 2 кв. км.

Подчеркивается, что это не первый умышленный обстрел объектов, представляющих химическую опасность, украинскими боевиками, и данный факт оценивается Минобороны РФ как доказательство геноцида киевским режимом населения Донбасса.

10 августа штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) предупредил, что в результате обстрела территории Донецкого пивоваренного завода со стороны украинских националистов произошла утечка аммиака. После этого МЧС ДНР уведомило об аварии на аммиакопроводе, за которой последовало возгорание пластиковой тары и поддонов.

По предварительной информации, в результате происшествия один человек погиб и еще два пострадали.

11 августа мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о том, что последствия ЧП из-за обстрела пивоваренного завода в Донецке полностью устранены. Кулемзин подчеркнул, что никаких негативных последствий на территории завода сейчас нет.

10 августа украинские националисты обстреляли Донецк, в том числе Калининский район города, снарядами, предоставленными блоком НАТО. За 20 минут в общей сложности националистами было выпущено 13 снарядов калибром 152 и 155 мм.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».