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США поддержали выход Латвии и Эстонии из формата сотрудничества с КНР

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Weng Xinyang
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США уважают и поддерживают решения Латвии и Эстонии о прекращении сотрудничества с Китаем в формате «16 плюс 1». Об этом заявил 11 августа на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

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«Мы уважаем и поддерживаем суверенные решения Эстонии и Латвии больше не участвовать в инициативе «16 плюс 1». Мы продолжим активно поддерживать их усилия по превращению Прибалтики в более устойчивый и процветающий регион», — цитирует его ТАСС.

Ранее в четверг глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил в Twitter, что Латвия и Эстония вышли из формата сотрудничества с Китаем «16 плюс 1». По его мнению, данный формат сотрудничества с Пекином «вызывал разногласия» еще до того, как в прошлом году из него вышла Литва.

Упор сотрудничества в таком формате сделан на торгово-экономические и инвестиционные сферы между его странами-участниками.

5 августа сообщалось, что Китай приостановил сотрудничество с США по ряду направлений. В частности, остановлены переговоры по вопросу изменения климата и борьбе с незаконной миграцией, сотрудничество по вопросам судопроизводства и юстиции, а также борьбы с наркоторговлей и международной преступностью.

Отношения США и КНР обострились 2 августа на фоне визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Ее поездка стала первым официальным визитом на остров спикера палаты представителей США за последние 25 лет. Пекин выразил Вашингтону решительный протест и пообещал ответные меры. Ведомство в очередной раз призвало США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

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