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В Москве состоялось заседание Общественного совета при Роскомнадзоре

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В Москве обсудили правовые нормы в сфере личных данных, дискуссия состоялась в общественном совете при Роскомнадзоре.

В июле были приняты поправки в закон о персональных данных. Часть из новелл вступает в силу уже с 1 сентября. Руководство РКН объяснило, с чем связано принятие поправок.

«Персональные данные стали слишком ценным товаром, ценным объектом для современной экономики. И за ними идет, без преувеличения, охота. Причем, как в легальном, так и, к сожалению, в нелегальном поле. Вторая причина — это череда утечек персональных данных, которую мы наблюдаем в этом году. Она особенно усилилась, количество этих утечек, с начала года произошло уже более 40 крупных утечек, скомпрометировано не менее, по нашим оценкам, 300 млн записей. Поэтому закон — это часть ответа на этот вызов», — сказал замруководителя РКН Милош Вагнер.

Поправки дают дополнительные возможности для защиты прав граждан, а для операторов личных данных вводят особую ответственность. Так, сборщиков информации обяжут сообщать в РКН о фактах утечек. Граждане же на любой стадии смогут отозвать личную информацию или потребовать ее удаления.

Кроме того, нельзя будет отказать в услуге, если клиент не захочет сообщать свои личные данные. Особый акцент сделан на случаи пересечения прав гражданина и прав организаций.

При необходимости защиты личных данных гражданину окажут помощь. Так, в России уже действует Центр правовой помощи в цифровой среде ФГУП «ГРЧЦ».

«Центр безвозмездно оказывает гражданам юридические услуги по большому кругу вопросов, связанных с защитой человека при неправомерных действиях как с его данными, так и с имущественными и денежными средствами. <...> Юристы центра подготавливают в интересах граждан претензии к организациям, жалобы и заявления в органы власти, в том числе в Роскомнадзор, представляют интересы людей в суде. И делают это безвозмездно. С момента создания в центр за помощью к специалистам обратилось уже более тысячи человек», — объяснил Вагнер.

На совете при РКН обсудили и моральный аспект защиты личных данных.

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