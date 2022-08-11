Власти Швеции экстрадируют в Турцию подозреваемого в мошенничестве

Швеция экстрадирует турецкого гражданина впервые после заключения соглашения с Турцией для вступления в НАТО. Об этом сообщает 11 августа агентство Reuters.

«Правительство Швеции приняло решение об экстрадиции в Турцию человека, разыскиваемого за мошенничество. Это первый случай после того, как Турция потребовала экстрадиции ряда лиц в обмен на (снятие Анкарой вето для вступления Стокгольма в НАТО. — Ред.)», — отмечает агентство.

По информации шведской телекомпании SVT, этого мужчину приговорили в Турции к 14 годам тюрьмы за мошенничество с банковскими картами. Турок находится под стражей в Швеции с конца прошлого года.

Отмечается, что запрос на экстрадицию поступил Швеции от турецкой стороны еще в 2021 году. Также указано, что сам подозреваемый заявил, что в Турции его несправедливо приговорили к тюрьме. Он считает, что это связано с тем, что он принял христианство, отказался от ислама и военной службы, а также что его мать — курдянка.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая на фоне проводимой Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Однако Турция заблокировала начало переговоров о вступлении стран в организацию. Еще тогда Анкара сообщала, что такая позиция обусловлена противоречиями страны со Стокгольмом и Хельсинки по вопросам экстрадиции поддерживающих курдов лиц, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

8 июня Турция представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО двух скандинавских стран. Анкара потребовала от северных стран, чтобы они выдали ей членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция считает террористической, и закрыли связанные с РПК организации, предоставив на этот счет письменные гарантии.

Только 28 июня турецкая сторона поддержала вступление двух стран в альянс, подписав соответствующий меморандум. Тогда Турция, Финляндия и Швеция заявили о намерении поддерживать друг друга в борьбе с терроризмом.

Процесс ратификации присоединения двух стран к Североатлантическому альянсу запустили в Германии 1 июля. В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара вернется к первоначальной позиции по расширению НАТО, если Швеция и Финляндия попытаются затянуть выполнение взятых обязательств.

По состоянию на 4 августа, 23 из 30 стран — участников НАТО ратифицировали документ о вступлении в блок Швеции и Финляндии.