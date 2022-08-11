Реклама
Прямой эфир
Мир
Германия запланировала провести конференцию по восстановлению Украины
Мир
В ООН указали на право каждой страны иметь собственную визовую политику
Мир
США поддержали идею создания демилитаризованной зоны на Запорожской АЭС
Мир
Транспортировка нефти по украинскому участку «Дружбы» возобновлена
Мир
В Сети появился первый кадр с Джонни Деппом в роли Людовика XV
Спорт
Соперник Шлеменко поймал педофила в Швейцарии
Наука
Компания Xiaomi представила человекоподобного робота
Мир
В Европарламенте выступили против запрета на выдачу виз гражданам РФ
Происшествия
В Звенигороде мужчина вломился в дом к незнакомой семье и угрожал убийством
Культура
Четвертый «Джон Уик» станет самым длинным фильмом франшизы
Культура
Джорджа Мартина отстранили от съемок финала «Игры престолов»
Мир
Шольц заявил о продолжении обсуждения ограничения цен на нефть из России

Власти Швеции экстрадируют в Турцию подозреваемого в мошенничестве

Власти Швеции впервые после сделки по НАТО экстрадируют в Анкару подозреваемого в мошенничестве гражданина Турции
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Швеция экстрадирует турецкого гражданина впервые после заключения соглашения с Турцией для вступления в НАТО. Об этом сообщает 11 августа агентство Reuters.

Блоковый статус: финны и шведы стали на шаг ближе к НАТО
Ждать ли Москве появления военной базы альянса на территории его новых членов

«Правительство Швеции приняло решение об экстрадиции в Турцию человека, разыскиваемого за мошенничество. Это первый случай после того, как Турция потребовала экстрадиции ряда лиц в обмен на (снятие Анкарой вето для вступления Стокгольма в НАТО. — Ред.)», — отмечает агентство.

По информации шведской телекомпании SVT, этого мужчину приговорили в Турции к 14 годам тюрьмы за мошенничество с банковскими картами. Турок находится под стражей в Швеции с конца прошлого года.

Отмечается, что запрос на экстрадицию поступил Швеции от турецкой стороны еще в 2021 году. Также указано, что сам подозреваемый заявил, что в Турции его несправедливо приговорили к тюрьме. Он считает, что это связано с тем, что он принял христианство, отказался от ислама и военной службы, а также что его мать — курдянка.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая на фоне проводимой Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Однако Турция заблокировала начало переговоров о вступлении стран в организацию. Еще тогда Анкара сообщала, что такая позиция обусловлена противоречиями страны со Стокгольмом и Хельсинки по вопросам экстрадиции поддерживающих курдов лиц, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

8 июня Турция представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО двух скандинавских стран. Анкара потребовала от северных стран, чтобы они выдали ей членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция считает террористической, и закрыли связанные с РПК организации, предоставив на этот счет письменные гарантии.

Только 28 июня турецкая сторона поддержала вступление двух стран в альянс, подписав соответствующий меморандум. Тогда Турция, Финляндия и Швеция заявили о намерении поддерживать друг друга в борьбе с терроризмом.

Процесс ратификации присоединения двух стран к Североатлантическому альянсу запустили в Германии 1 июля. В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара вернется к первоначальной позиции по расширению НАТО, если Швеция и Финляндия попытаются затянуть выполнение взятых обязательств.

По состоянию на 4 августа, 23 из 30 стран — участников НАТО ратифицировали документ о вступлении в блок Швеции и Финляндии.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022