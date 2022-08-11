Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку в Москве

На улице Лухмановской на востоке Москвы водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на тротуар и врезался в автобусную остановку.

«Пешеходы и пассажиры городского транспорта не пострадали», — говорится в сообщении столичного дептранса в Telegram.

Инцидент не воспрепятствовал автомобильному движению по улице Лухмановской, передает агентство городских новостей «Москва».

О травмах водителя не сообщается, однако, по предварительной версии, ему стало плохо за рулем, сообщает сайт kp.ru.

8 августа в Самарской области водитель квадроцикла врезался в остановку наземного транспорта. Пострадали по меньшей мере два человека.