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Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку в Москве

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Фото: департамент транспорта Москвы
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На улице Лухмановской на востоке Москвы водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на тротуар и врезался в автобусную остановку.

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«Пешеходы и пассажиры городского транспорта не пострадали», — говорится в сообщении столичного дептранса в Telegram.

Инцидент не воспрепятствовал автомобильному движению по улице Лухмановской, передает агентство городских новостей «Москва».

О травмах водителя не сообщается, однако, по предварительной версии, ему стало плохо за рулем, сообщает сайт kp.ru.

8 августа в Самарской области водитель квадроцикла врезался в остановку наземного транспорта. Пострадали по меньшей мере два человека.

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