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В Донецке из-за обстрела ВСУ погибла женщина

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Мирная жительница погибла в Киевском районе Донецка после очередного обстрела со стороны украинских войск. Об этом сообщили 10 августа в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«По улице Чапаева погибла женщина», — говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

Накануне также стало известно, что в Кировском районе Донецка в результате обстрела вооруженных формирований Украины (ВФУ) также погибла мирная жительница. Кроме того, поступила информация о гибели мирной жительницы при обстреле Куйбышевского района города.

Также сообщалось, что украинские радикалы обстреляли Донецк, в том числе Калининский район города, снарядами натовского образца. За 20 минут в общей сложности националистами было выпущено 13 снарядов калибром 152 и 155 мм.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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