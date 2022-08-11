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В ООН указали на право каждой страны иметь собственную визовую политику

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Страны имеют право проводить собственную визовую политику, заявил 11 августа на брифинге представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя ситуацию о визовых ограничениях в отношении россиян.

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При этом он отметил, отвечая на вопрос о том, не видит ли дискриминации в подобных действиях, что выступает против таких проявлений. Конкретно прокомментировать решение Эстонии о закрытии въезда в страну россиянам он отказался.

«Но повторю снова, что комментировать этот вопрос я не буду», — сказал Дюжаррик.

Ранее в четверг министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин принял решение закрыть границы для россиян с выданными в Эстонии шенгенскими визами. Сейм Латвии призвал, в свою очередь, страны Евросоюза прекратить выдачу туристических виз россиянам и белорусам.

Канцлер Германии Олаф Шольц указал, что с трудом представляет себе запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России. Депутат Европарламента от Болгарии Елена Йончева также выступила против этой инициативы.

Испанская газета El Mundo сообщила в четверг, что эта инициатива вряд ли получит единогласную поддержку на общеевропейском уровне. Издание отметило, что даже если какая-то из европейских стран и прекратит выдачу разрешений на въезд для россиян, то «шенгенская система всё равно позволит гражданам РФ перемещаться по Европе». Кроме того, полный запрет на въезд россиян в Европу вызывает вопросы и с юридической точки зрения.

10 августа стало известно, что предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС. Как заявил в беседе с «Известиями» сенатор Совета Федерации Сергей Цеков, если Евросоюз примет решение о запрете на въезд россиян в страны сообщества, то это станет нарушением международного права и продемонстрирует глупость руководства ЕС.

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, в свою очередь, что в ведомстве рассчитывают, что Европа не примет опрометчивых решений по ограничению въезда российских туристов, в противном случае именно страны европейского континента потеряют больше от такого решения.

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