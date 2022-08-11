Соперник Шлеменко поймал педофила в Швейцарии

Сербский спортсмен Александр Илич в 2020 году в Швейцарии задержал педофила, который напал на его дочь. Как рассказал боец ММА «Известиям» 11 августа, он вместе с соседями быстро поймал злоумышленника и тот не успел причинить девочке вреда.

При этом Илич остался недоволен работой швейцарских полицейских, поскольку они, по его мнению, слишком мягко обошлись с нападавшим. По словам Илича, при себе у злоумышленника было шило, которое он мог применить как оружие. Но швейцарскую полицию это не заинтересовало.

Серб планировал устроить самосуд, однако воздержался, чтобы не сделать хуже своим родным и самому не оказаться на скамье подсудимых. После того как злоумышленника поймали, он выложил фото педофила в соцсети.

«Если бы я его избил, меня бы сразу арестовали, отобрали документы и выслали бы из страны», — подытожил боец.

26 августа телеканал РЕН ТВ устроит уникальный телевечер и покажет турниры в Екатеринбурге и Сербии с участием боксеров Александра Шлеменко и Мурата Гассиева. Трансляция начнется из Екатеринбурга, где на арене «Уралец» пройдет турнир RCC 12, организованный под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Главным событием турнира станет поединок Шлеменко и Илича, известного по прозвищу Джокер.

В соглавном бою на ринг выйдут российский боксер Артем Агеев, выступающий в полутяжелой весовой категории, и профессиональный боксер из Грузии Георгий Умекашвили.