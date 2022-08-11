Реклама
Прямой эфир
Мир
Три снаряда украинских военных попали в хранилище изотопов Запорожской АЭС
Мир
Украинские военные второй раз за день обстреляли Запорожскую АЭС
Политика
В Совфеде оценили кандидатуру Арестовича на пост президента Украины
Мир
The Telegraph заявила о крахе Британии из-за ситуации на Украине
Мир
В Китае предрекли скорое превращение санкций ЕС против РФ в «мертвые бумаги»
Мир
Высоковольтная линия подстанции «Каховская» повреждена при атаке ВСУ
Мир
Байдена предостерегли от признания России страной - спонсором терроризма
Мир
Призыв Риги прекратить выдачу турвиз россиянам назвали дискриминацией
Мир
В Британии спрогнозировали самое сильное падение реальной зарплаты за 100 лет
Мир
В Запорожье разработали план на случай удара ВСУ по хранилищу ядерных отходов
Мир
Politico призвало Зеленского признать факты преступлений ВСУ
Мир
Шольц заявил о продолжении обсуждения ограничения цен на нефть из России
Сюжет:

Соперник Шлеменко поймал педофила в Швейцарии

0
Фото: youtube.com/MMA Team Joker
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сербский спортсмен Александр Илич в 2020 году в Швейцарии задержал педофила, который напал на его дочь. Как рассказал боец ММА «Известиям» 11 августа, он вместе с соседями быстро поймал злоумышленника и тот не успел причинить девочке вреда.

«В 19 лет Кличко меня избил, не отрицаю. Но тем спаррингом я остался доволен»
Российский супертяжеловес Мурат Гассиев — о примерах для подражания, предстоящем бое с Карлоусом Уэлчем и принятии травм

При этом Илич остался недоволен работой швейцарских полицейских, поскольку они, по его мнению, слишком мягко обошлись с нападавшим. По словам Илича, при себе у злоумышленника было шило, которое он мог применить как оружие. Но швейцарскую полицию это не заинтересовало.

Серб планировал устроить самосуд, однако воздержался, чтобы не сделать хуже своим родным и самому не оказаться на скамье подсудимых. После того как злоумышленника поймали, он выложил фото педофила в соцсети.

«Если бы я его избил, меня бы сразу арестовали, отобрали документы и выслали бы из страны», — подытожил боец.

26 августа телеканал РЕН ТВ устроит уникальный телевечер и покажет турниры в Екатеринбурге и Сербии с участием боксеров Александра Шлеменко и Мурата Гассиева. Трансляция начнется из Екатеринбурга, где на арене «Уралец» пройдет турнир RCC 12, организованный под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Главным событием турнира станет поединок Шлеменко и Илича, известного по прозвищу Джокер.

В соглавном бою на ринг выйдут российский боксер Артем Агеев, выступающий в полутяжелой весовой категории, и профессиональный боксер из Грузии Георгий Умекашвили.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022