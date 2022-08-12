Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол

Чемпионат России. «Зенит» – ЦСКА, «Спартак» – «Сочи»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В предстоящем пятом туре РПЛ пройдут первые в этом сезоне по-настоящему топовые матчи. Главным из них станет субботнее противостояние петербургского «Зенита» и московского ЦСКА. Даже когда эти команды не на вершине таблицы, их встречи вызывают большой интерес. И тем более внимание к игре в Санкт-Петербурге приковано сейчас, когда действующий чемпион и фаворит нынешнего первенства принимает лидера турнира. Но не одной этой встречей интересен ближайший тур. В воскресенье вечером пройдет очный матч двух команд, находящихся в первой тройке. Занимающий второе место московский «Спартак» примет на своем поле идущий третьим «Сочи».

13 августа, 17:00, стадион «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). 14 августа, 20:00, стадион «Открытие Банк Арена» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Хоккей

Мемориал имени Ромазана и Кубок Республики Башкортостан

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В российском хоккее вовсю идет подготовка к сезону КХЛ. Регулярный чемпионат стартует в начале сентября. А в августе один за другим проходят выставочные турниры. Наблюдая за ними, можно оценить, в каком состоянии находятся участники. В ближайшие дни финишируют два традиционных предсезонных соревнования — Мемориал имени Ромазана в Магнитогорске и Кубок Республики Башкортостан в Уфе. В первом помимо хозяина турнира «Металлурга» участвуют екатеринбургский «Автомобилист», челябинский «Трактор» и хабаровский «Амур». Во втором местный «Салават Юлаев» соревнуется с московским «Динамо», ярославским «Локомотивом» и череповецкой «Северсталью».

12 августа: 13:00, «Амур» – «Трактор»; 17:00, «Металлург» – «Автомобилист». «Арена Металлург» (Магнитогорск). 13 августа: 11:00, «Динамо» – «Локомотив»; 15:00, «Салават Юлаев» – «Северсталь». «Уфа Арена» (Уфа). Прямые трансляции на «КХЛ ТВ» и «КХЛ Прайм»

Смешанные единоборства

UFC Fight Night. Девин Кларк – Азамат Мурзаканов

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В ночь на воскресенье в США пройдет очередной вечер боев, в котором среди прочих примет участие россиянин Азамат Мурзаканов. Выступающий с прошлого года в UFC 33-летний боец из Кабардино-Балкарии проведет поединок в полутяжелом весе с американцем Девином Кларком. За время выступлений в MMA наш спортсмен выиграл все 11 боев. В марте после очередной успешной схватки он запомнился тем, что укутался в российский флаг, хотя казалось, что это запрещено. И теперь Мурзаканов проведет первый с тех пор бой.

14 августа, 00:00 – 03:00. Pechanga Arena (Сан-Диего, США). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Боец»

Хоккей

Товарищеский матч. «Спартак» – «Ак Барс»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Казанский «Ак Барс» стал главным хедлайнером межсезонья КХЛ. Клуб собрал суперзвездный состав, подписав Александра Радулова, Вадима Шипачева, Вячеслава Войнова, Станислава Галиева, Динара Хафизуллина, Василия Токранова, Кирилла Семенова, Максима Чудинова. Главным тренером назначили Олега Знарка. В воскресенье, 14 августа, у зрителей будет возможность увидеть эту команду в Москве, когда она встретится в гостях со «Спартаком».

14 августа, 13:00. Малая спортивная арена «Лужники» (Москва). Прямые трансляции на каналах «Спартака» и «Ак Барса»