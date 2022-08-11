В Сети появился первый кадр с Джонни Деппом в роли Людовика XV

Французская кинокомпания Why Not Productions 11 августа распространила первый промокадр будущей исторической драмы «Жанна Дюбарри». На фотографии изображен Джонни Депп, загримированный в образе короля Людовика XV в белом парике с напудренным лицом. Снимок опубликовало издание Deadline.

На создание фильма студию вдохновила история жизни последней королевской фаворитки Жанны Дюбарри, которая из куртизанки стала графиней, передает RT. Жанна Бекю, которая впоследствии получила статус графини Дюбарри, появилась в жизни короля после смерти маркизы де Помпадур. Изначально она была наравне с другими фаворитками, которых Людовик XV одаривал подарками и тратил на них деньги из казны, однако ее положение поменялось.

Роль Дюбарри исполнит французская актриса Майвенн Ле Беско. Она же является режиссером. Наравне с Деппом и Майвенн в картине появятся Пьер Ришар, Бенжамен Лаверн, Мельвиль Пупо и другие.

Как отмечает издание Deadline, съемки стартовали еще 26 июля и продлятся 11 недель.

9 августа появилась информация о том, что Джонни Депп заключил контракт с французским косметическим брендом Dior и станет лицом нового аромата марки. Финансовая сумма сделки определяется семизначной цифрой.

28 июля сообщалось, что Депп на аукционе продал собрание созданных им гравюр, выручив $3,65 млн. На них он изобразил четырех вдохновивших его личностей: гитариста Кита Ричардса, певца Боба Дилана, актера Аль Пачино и актрису Элизабет Тейлор. Каждая из гравюр ушла с молотка за £14,95 тыс. ($18,22 тыс.). Кроме того, актер продал около 780 подписанных копий, доведя общую выручку до £3 млн ($3,65 млн).

Актер продал картины примерно спустя два месяца после того, как 1 июня присяжные огласили вердикт по его делу против бывшей жены Эмбер Херд. Решение в пользу Деппа было принято по двум пунктам. Херд признали виновной в клевете по делу о защите чести и достоинства Деппа. Суд обязал актрису выплатить экс-супругу $15 млн. Из них $10 млн компенсации и оставшиеся $5 млн — штраф. Последняя сумма в итоге была сокращена до $350 тыс.

В свою очередь, 1 августа стало известно, что Херд продала свой дом в Сан-Бернардино в Калифорнии, так как ей не хватает средств для выплаты бывшему мужу компенсации по судебному иску.

2 июня Джонни Депп признался, что присяжные «сумели вернуть ему жизнь». Он заявил, что признателен детям и всем людям, кто в него верил, позволил показать миру истину независимо от итогового приговора.