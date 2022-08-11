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В Сети появился первый кадр с Джонни Деппом в роли Людовика XV

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Фото: Why Not Productions
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Французская кинокомпания Why Not Productions 11 августа распространила первый промокадр будущей исторической драмы «Жанна Дюбарри». На фотографии изображен Джонни Депп, загримированный в образе короля Людовика XV в белом парике с напудренным лицом. Снимок опубликовало издание Deadline.

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На создание фильма студию вдохновила история жизни последней королевской фаворитки Жанны Дюбарри, которая из куртизанки стала графиней, передает RT. Жанна Бекю, которая впоследствии получила статус графини Дюбарри, появилась в жизни короля после смерти маркизы де Помпадур. Изначально она была наравне с другими фаворитками, которых Людовик XV одаривал подарками и тратил на них деньги из казны, однако ее положение поменялось.

Роль Дюбарри исполнит французская актриса Майвенн Ле Беско. Она же является режиссером. Наравне с Деппом и Майвенн в картине появятся Пьер Ришар, Бенжамен Лаверн, Мельвиль Пупо и другие.

Как отмечает издание Deadline, съемки стартовали еще 26 июля и продлятся 11 недель.

9 августа появилась информация о том, что Джонни Депп заключил контракт с французским косметическим брендом Dior и станет лицом нового аромата марки. Финансовая сумма сделки определяется семизначной цифрой.

28 июля сообщалось, что Депп на аукционе продал собрание созданных им гравюр, выручив $3,65 млн. На них он изобразил четырех вдохновивших его личностей: гитариста Кита Ричардса, певца Боба Дилана, актера Аль Пачино и актрису Элизабет Тейлор. Каждая из гравюр ушла с молотка за £14,95 тыс. ($18,22 тыс.). Кроме того, актер продал около 780 подписанных копий, доведя общую выручку до £3 млн ($3,65 млн).

Актер продал картины примерно спустя два месяца после того, как 1 июня присяжные огласили вердикт по его делу против бывшей жены Эмбер Херд. Решение в пользу Деппа было принято по двум пунктам. Херд признали виновной в клевете по делу о защите чести и достоинства Деппа. Суд обязал актрису выплатить экс-супругу $15 млн. Из них $10 млн компенсации и оставшиеся $5 млн — штраф. Последняя сумма в итоге была сокращена до $350 тыс.

В свою очередь, 1 августа стало известно, что Херд продала свой дом в Сан-Бернардино в Калифорнии, так как ей не хватает средств для выплаты бывшему мужу компенсации по судебному иску.

2 июня Джонни Депп признался, что присяжные «сумели вернуть ему жизнь». Он заявил, что признателен детям и всем людям, кто в него верил, позволил показать миру истину независимо от итогового приговора.

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