Автоэксперт оценил новый онлайн-сервис по оформлению ДТП без сотрудника ГИБДД

Сервис оформления ДТП без вызова сотрудника ГИБДД «Европротокол онлайн» будет способствовать безопасности дорожного движения. Так нововведение в приложении «Госуслуги Авто» прокомментировал «Известиям» начальник управления стратегической оптимизации дорожного движения ГКУ ЦОДД Москвы Андрей Мухортиков.

«Сервис «Европротокол онлайн» можно только приветствовать, благодаря ему мелкие аварии, в которых нет пострадавших, смогут оформляться без участия сотрудников ГИБДД, а участники ДТП будут получать страховые выплаты. Здесь интерес в том, чтобы разгрузить сотрудников ГИБДД, чтобы они выезжали на более серьезные аварии, в частности на аварии с пострадавшими, и плюс дороги быстрее бы освобождались от стоящих транспортных средств, соответственно, было бы меньше пробок и выше безопасность дорожного движения», — указал он.

Как отметил Мухортиков, оформление бумажного европротокола занимает около 45 минут как минимум — и это если человек знает, как его заполнять.

«Это достаточно долго. Если при этом водители боятся двигать автомобили с проезжей части, что случается достаточно часто, всё это время машины мешают движению и создают угрозу. Однако сейчас автомобилисты не только имеют право, но и обязаны убирать транспорт после фиксации обстоятельств, если в ДТП нет пострадавших», — уточнил собеседник «Известий».

Как оформить ДТП через сервис «Европротокол онлайн» на «Госуслугах Авто»

Для оформления электронного европротокола следует найти в приложении «Госуслуги Авто» соответствующий раздел. Далее необходимо указать сведения о транспортных средствах и полисах ОСАГО, а следующим шагом сообщить обстоятельства ДТП, прикрепив фотографию нарисованной схемы происшествия. Затем следует сделать фото места аварии, после чего указать данные о разногласиях и повреждениях автомобилей.

При этом оформление онлайн-протокола требует установки «Госуслуги Авто» лишь у одного из водителей. Второму автомобилисту достаточно подтвердить подлинность данных по ссылке, которая будет создана в приложении. Всего на оформление электронного документа потребуется не более 30 минут.

В то же время оба водителя должны иметь подтвержденные учетные записи на портале «Госуслуги». В числе других требований: отсутствие пострадавших и ущерба иному имуществу, помимо автомобилей.

Если у сторон нет разногласий и есть фотофиксация повреждений, то сумма страхового возмещения ущерба составит до 400 тыс. рублей. В случае наличия разногласий и оформления фотофиксации сумма составит до 400 тыс. рублей. При наличии разногласий и отсутствии фотофиксации возмещение не подразумевается.

О появлении новой услуги в приложении «Госуслуги Авто» 11 августа сообщили в Минцифры России. По данным специалистов, сервис ускорит процедуру оформления аварии почти в два раза. Кроме того, участникам ДТП не нужно будет посещать офис страховой компании, так как извещение поступит в страховую онлайн.