Более 2 млрд рублей направят на ремонт четырех трасс в Волгоградской области
Власти Волгоградской области выделят более 2 млрд рублей на ремонт четырех трасс, расположенных в Ольховском, Октябрьском, Палласовском и Котовском районах. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
В Ольховском районе планируется привести в порядок отрезок трассы Р-22 «Каспий» протяженностью 12,36 км. Подрядчик должен заменить асфальт, барьеры, дорожные знаки, нанести новую разметку и установить сигнальные столбики. Максимальная стоимость работ составит 226 млн рублей.
В Октябрьском районе за 1,326 млрд млн рублей приведут в порядок два участка дороги Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск. Работы пройдут на отрезках с 66-го по 95-й км и 106-го по 132-й км, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».
В Палласовском районе отремонтируют дорогу Быково – Кайсацкое – Эльтон – Отгонный на участках с 172-го по 182-й км и 182-го по 188-й км. Стоимость этих работ составит 282,2 млн рублей. В Котовском районе ожидает ремонта дорога Калининск – Жирновск – Котово – Камышин. Рабочие обновят покрытие на отрезках с 123-го по 127-й км и 130-го по 140-й км. На эти цели готовы выделить 278,3 млн рублей.
Общая максимальная стоимость контрактов по ремонту указанных дорог составит 2,115 млрд рублей. Средства выделят из регионального бюджета. Обновить участки планируется к 1 сентября 2023 года.