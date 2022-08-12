Две трети россиян хотят сделать ремонт жилья менее чем за 1 млн рублей

Две трети россиян — 67% — хотят отремонтировать жилье, потратив менее 1 млн рублей, выяснили дочерняя компания «Сбера» «СберСтрахование» и сервис «Ремонт со СберУслугами» в преддверии Дня строителя.

День строителя отмечается в России 14 августа.

На ремонт стоимостью от 1 млн до 2 млн рублей приходится 15% от общего числа запросов на сервисе «Ремонт со СберУслугами». 11% пользователей сервиса хотели бы сделать ремонт за 2–3 млн рублей, а 6% готовы потратить более 3 млн рублей.

Треть россиян хотела бы сделать капитальный ремонт с проведением всех коммуникаций и возведением стен. Пользователей сервиса интересует и косметический ремонт квартир и отдельных комнат.

Причиной ремонта могут стать внешние обстоятельства. По данным «СберСтрахования», 67% обращений клиентов в компанию по программам добровольного и ипотечного страхования недвижимости в первом полугодии 2022 года пришлись на заливы. Средняя сумма выплаты по этому риску составила 48 тыс. рублей. Также жилье россиян было подвержено пожарам — 14% обращений и стихийным бедствиям — 9% обращений со средней суммой выплат в 340 тыс. и 109 тыс. рублей соответственно.

Всего «СберСтрахование» за январь–июнь урегулировало страховые события по программам добровольного и ипотечного страхования жилья на 787 млн рублей.

Исполнительный директор «СберСтрахования» Александр Абрамов рассказал, что страховка покроет расходы на восстановление мебели, бытовой техники или покупку новой, а также ремонт в случае залива или пожара жилища.

Исполнительный директор сервиса «Ремонт со СберУслугами» Юрий Иванов отметил, что в последнее время растет спрос на дизайн-проекты: клиенты осознают, что это помогает сэкономить на материалах и избежать ошибок в процессе ремонта. Зачастую клиенты предлагают исполнителю закупить материалы для ремонта, так как рассчитывают на партнерские скидки для компаний в строительных магазинах.

Еще в середине февраля участники стройотрасли заявили «Известиям», что в России стоимость ремонта квартир выросла на 35% в сравнении с прошлым годом. Это произошло из-за увеличения цен на строительные и отделочные материалы, а также удорожания услуг рабочих. Сэкономить на отделке можно, выбрав простой интерьер без излишеств, а также составив точный план всех работ, говорили эксперты.