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Около 1 млрд рублей направят на модернизацию драмтеатра в Ростове-на-Дону

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Фото: commons.wikimedia.org/pavljenko.
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В Ростове-на-Дону объявили о поиске подрядчика на модернизацию Государственного драматического театра имени Максима Горького. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Проект включает обновление сценического комплекса большого и малого залов. К 1 февраля 2023 года исполнителю необходимо получить разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, которым является здание театра.

Исходя из документации, подрядчик должен будет выполнить строительно-монтажные работы, закупить оборудование, обеспечить строительный контроль и вывоз мусора. Полностью завершить модернизацию сценического комплекса планируется до 30 ноября 2024-го, уточняет RostovGazeta.

Определить подрядную организацию власти намерены в конце августа. Максимальная стоимость контракта составит 972 млн рублей.

Ростовский драматический театр возвели в 1931–1935 годах. В 2021-м начался его капитальный ремонт, который должен завершиться до конца 2022 года. Работы включают реставрацию фасада, демонтаж и гидроизоляцию ступеней, демонтаж и облицовку гранитом трибуны театра.

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