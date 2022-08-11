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В ДНР обесточена шахта с 29 горняками после обстрела со стороны ВСУ

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Шахта им. А.Ф. Засядько обесточена в результате обстрела, под землей находятся 29 горняков. Об этом 11 августа сообщило министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«Сегодня в 16:57 в результате обстрела Донецка обесточена шахта им. А.Ф. Засядько. По оперативной информации, под землей находятся 29 горняков», — сообщило ведомство в Telegram.

Также по причине артналета без напряжения осталась донецкая шахта им. Горького, в которой находились четыре человека.

«Согласно плану ликвидации подобного рода аварий, сотрудники оповещены о произошедшем, ведутся работы по эвакуации горняков. Пострадавших нет», — сказали в министерстве.

8 августа на шахте «Самсоновская-Западная» в Луганской Народной Республике произошел пожар. На момент его начала в шахте было 74 человека, из них семеро находились на аварийном участке. Все горнорабочие самостоятельно вернулись на поверхность. О пострадавших не сообщается.

Ранее, 31 июля, министерство угля и энергетики ДНР сообщило, что 72 шахтера оказались без света в шахте имени Скочинского после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Позднее появилась информация, что все горняки из обесточенной шахты были спасены.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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