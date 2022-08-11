Суд отправил Марину Овсянникову под домашний арест за фейки о ВС РФ

Басманный суд Москвы назначил журналистке Марине Овсянниковой, обвиняемой в распространении фейков о Вооруженных силах России, домашний арест на срок до 9 октября. Об этом в четверг, 11 августа, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста», — постановила судья.

Днем ранее адвокат Овсянниковой Дмитрий Захватов заявил, что журналистке было предъявлено обвинение по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ», которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

В тот же день у Овсянниковой в квартире состоялся обыск в рамках данного уголовного дела .

Поводом для начала процесса над журналисткой стало ее участие в пикет на Софийской набережной с плакатом, содержащим фейковую информацию о действиях российской армии на Украине.

Ранее в июле суд оштрафовал Овсянникову на 50 тыс. рублей по протоколу о дискредитации ВС РФ.

Административный протокол в отношении экс-редактора был составлен 1 июня. Причиной стала устроенная журналисткой провокация, когда она появилась в прямом эфире с антивоенным плакатом.

После этого журналистка уехала в Германию, подписав контракт с изданием Die Welt. Однако через три месяца немецкое издание расторгло его, и вскоре Овсянникова вернулась в Россию.