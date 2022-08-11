Водитель «ВАЗа» погиб при столкновении с иномаркой в Липецке
В Липецке в результате столкновения двух легковых машин погиб мужчина. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла днем 11 августа на улице Катукова. По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ» не предоставил преимущество легковому Mercedes-Benz, за рулем которого находился 44-летний мужчина. Машины столкнулись.
В результате ДТП водитель отечественной легковушки получил различные травмы, от которых скончался на месте.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
В ночь на 11 августа под Ливнами в Орловской области водитель Skoda совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль MAN. 32-летняя пассажирка легковушки погибла, еще один пассажир получил травмы.