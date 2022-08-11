Специалисты назвали методы борьбы с дроздами-рябинниками на даче

Председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов 11 августа рассказал о методах борьбы с дроздами-рябинниками — птицами, которые способны уничтожить целый урожай.

В беседе с Пятым каналом Туманов пояснил, что дрозд-рябинник — очень распространенная в средней полосе России небольшая птица. Длина ее тела в среднем составляет около 25 см. Перья на спине темно-коричневые, а брюшко и подкрылья белые. Крылья и хвост у птицы обычно черно-бурые, грудь и бока охристые с темными пестринами, отмечает Туманов.

По словам специалиста, рябинники — крайне сообразительные и хитрые птицы, которые даже используют разведку, прежде чем устроить налет на очередное рябиновое дерево, виноградную лозу или только что собранные людьми ягоды.

«Вот находитесь вы в саду, и вдруг где-то на проводах сидят два дрозда-рябинника и так делают вид, что они случайно тут, просто посвистывают. Нет, это не просто дрозды — это разведчики, высланные стаей», — рассказывает Туманов.

В том случае, когда дрозды-разведчики видят, что ягоды никто не охраняет, они свистят, подавая условный сигнал всей стае, которая отзывается на него и прибывает на место, способная моментально опустошить все запасы или обобрать всё дерево. Чтобы защитить свой сад от этих непрошеных гостей, специалист советует создать видимость того, что урожай всегда находится под наблюдением. Здесь могут помочь различные пугала.

Однако Туманов подчеркивает, что пугала не должны быть слишком простыми и неподвижными, потому что птицы распознают обман. Он предложил ставить нестандартные пугала и периодически передвигать их, меняя местоположение.